Manisa MÜSİAD AK Parti'li Mersinli'yi ağırladı

MANİSA (İHA) – AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper ve yönetimini ziyaret etti.

MÜSİAD Manisa Şubesi'nin yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette, AK Parti il yönetimi ve iş adamları ekonomi üzerinde istişarede bulundu. AK Parti olarak sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirerek toplumun genel sorun ve önerilerini not edip çözüm odaklı çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Mersinli, toplumun her kesiminin önceliklerini önemsediklerini söyledi. Ziyaretlerin ardından hazırlayacakları raporu genel merkezleri ile paylaşacaklarını vurgulayan Başkan Mersinli, hayırlı çalışmalar için ümitli olduklarını ifade etti.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Mersinli ve yönetimine teşekkür eden MÜSİAD Başkanı Reşit Ürper, "Bizler dernek olarak iş insanlarımızın ve işletmelerimizin sorunlarını, çözüm önerilerini sürekli takip ediyoruz. Tabi bu konularla ilgili güncel çalışmalarımızla birlikte yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle ilgili sorunların çözümü için de maddeler halinde raporlar hazırlayıp MÜSİAD Genel Merkezi ile paylaşıyoruz. Hükümetimiz de birçok yönetmelikte faydalı revizyonlar gerçekleştirdi. Bugün, Manisa ile ilgili belirlenen sorun ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkan Berk Mersinli'ye ileteceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA