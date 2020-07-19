MANİSA Motosiklet otomobile çarptı 2 yaralı
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MANİSA Motosiklet otomobile çarptı 2 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı 2 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, sola dönüş için manevra yapan otomobile, ardından da yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

MANİSA Motosiklet otomobile çarptı 2 yaralı
19.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:42

Motosiklet otomobile çarptı 2 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sola dönüş için manevra yapan otomobile, ardından da yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kula-Alaşehir karayolu Kula İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden ve sola dönüş için manevra yapan Hüseyin Kaya'nın (26) kullandığı 45 SA 9127 plakalı otomobile Yaşar A. (17) yönetimindeki 45 RA 6979 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan Serkan Yılmaz'a ait 35 U 2464 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yola fırlayan motosiklet sürücü Yaşar A. ve arkasındaki Hakkı Yılmaz (15) yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hakkı Yılmaz (15), Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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