Manisa Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki sepetli motosikletin çalınma anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma, hırsızlığı yapan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hacıisalar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Arafat Sarı, 24 Ağustos Cuma günü gece saatlerinde sepetli motosikletini evinin önüne park etti. Motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, zanlıların önce keşif yaptığı, ardından motosikleti çaldıkları görüldü. Sarı'nın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını alan jandarma ekipleri, hırsızların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.