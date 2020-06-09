MANİSA Minibüs kamyona çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
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MANİSA Minibüs kamyona çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Minibüs kamyona çarptı: 2'si ağır 4 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

09.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:54

Minibüs kamyona çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Dinar Mintaş'ın (22) kullandığı 55 AUT 26 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Gümrah Engin (51) yönetimindeki 06 PPA 35 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıkları açılıp, kapıları ve direksiyon kutusu tamamen kopan minibüsün sürücüsü Dinar Mintaş ile yanındaki Vahit Mintaş (30), Şerif Mintaş (10) ve Ertan Minkara (43) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüs şoförü Mintaş'ı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş Salihli Devlet Hastanesi'ne Ertan Minkara ve Vahit Mintaş ise Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralardan Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA Minibüs kamyona çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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