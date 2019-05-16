Manisa Milli Mücadelenin 100'üncü Yılında Bisiklet Turu

Milli mücadelenin 100'üncü yılında bisiklet turu

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Akhisar'daki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü için bisiklet turu etkinliği düzenledi. Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu'nun da katıldığı etkinlikte 100'üncü yıl dönümünde 100 öğrenci ile öğretmenleri birlikte pedal çevirdi. Lisenin bahçesinde başlayan etkinlik, gerçekleştirilen şehir turunun sonrasında aynı yerde sona erdi. Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Morbel, "Milli Mücadelenin 100'üncü yılı anısına, farkındalık yaratmak istedik. Nesillere milli mücadele ruhunu kavratabilmek için etkinliği gerçekleştirdik.. Bizlere katılarak katkı sağlayan Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz" dedi. Başkan Dutlulu ise, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte Akhisarımızın sokaklarında gerçekleştirdiğimiz keyifli etkinlik için öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederim. Umudun yüzüncü yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA