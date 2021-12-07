Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Accell Bisiklet Firması Arasında "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" İmzalandı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İlimiz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Accell Bisiklet Firması arasında "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Valilik Brifing Salonunda Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla gerçekleştirilen Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imza törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Accell Bisiklet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Anıl Şakrak ve yetkililer katıldı.

İmzalanan işbirliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen Vali Yaşar Karadeniz, okula yapılacak atölye, sağlanacak olan eğitim malzemesi ve verilecek olan eğitimlerin öğrenciler için önemli bir deneyim ve bilgi sağlayacağını, protokolün nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Vali Karadeniz, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine sağladıkları önemli katkı sebebiyle de Accell Bisiklet Firması yetkililerine teşekkür ederek, benzer işbirliklerinin artmasını temenni etti.

Yapılan protokol ile Accell Bisiklet Firması tarafından Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Alanı Atölyesi kurularak bazı üretimlerin okulda yapılabilmesi için okula eğitim malzemesi desteği sağlanacak. Protokol kapsamında öğrenciler için iş başı eğitimleri, işletmelerde beceri eğitimleri verilerek okul sonrası iş garantisi konusunda destek de sağlanacak. Bununla birlikte öğretmenler için teknolojik gelişmelere ilişkin hizmet içi eğitim faaliyetleri verilmesi, mesleki eğitime yönelik etkinlikler, teknik gezi, periyodik aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitimleri verilmesi planlanıyor.

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