Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içinde faaliyet yürüten, örgütün kripto haber leşme sistemi olan ByLock kullanan 2 kişi ile örgütün eğitim yapılanmasında faaliyette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yakalanması için Manisa ve İzmir'de bu sabah 06.30'da şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonla Ö.S., A.K., E.K.Ş., H.K. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç ve suç unsuru olabileceği düşünülen dijital materyallere el konuldu. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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