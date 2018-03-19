Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Manisa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) genç iş adamları yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Manisa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) genç iş adamları yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İzmir ve Kütahya'da 8 Mart'ta belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.