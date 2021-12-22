Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyede
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
MANİSA (AA) - Manisa merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemi tamamlandı.
Şüpheliler, Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli için yakalama kararı verilmişti.
Şüphelilerden 8'i, Manisa, Hatay, İstanbul ve Aydın'da 17 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı.