Manisa merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesör ardışık aranması ve örgütün kripto haber leşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.K, M.K, İ.Ş, A.S.A. ve M.Ü. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.