Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

MANİSA (İHA) - Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten, büfe/ankesör ardışık aranması tespit edilen ve örgütün kripto haber leşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik Manisa merkezi ve Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli yapılan eş zamanlı operasyonda; F.K., M.K., İ.Ş., A.S.A., M.Ü. olmak üzere 5 kişi yakalandı.

5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA

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