Manisa Merkezin altyapı temizlikleri sürüyor
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Manisa Merkezin altyapı temizlikleri sürüyor

Manisa Merkezin altyapı temizlikleri sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sıkıntı yaşamamaları adına Manisa merkezdeki mahalle bazlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelerden gelen ekipler ve 8 araç takviyesi ile altyapı temizlik çalışmalarına Doğu Caddesinden başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları amacıyla MASKİ, ana kanal temizlik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Doğu Caddesi boyunca ana kanal temizlik, bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Yapılan çalışma sayesinde cadde üzerinde bulunan ve bağlantısı olan birçok mahallenin kanalizasyon sorunu ortadan kaldırılacak. Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de Doğu Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi. Deniz'e Ayni Ali Mahalle Muhtarı Enis Sağman da eşlik etti.

Tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, "Kanal temizlik çalışmalarımız da her yıl olduğu gibi devam ediyor. 8 adet kombine aracımız ve ilçelerden gelen ekiplerimiz ile Ayni Ali Mahallemizde yaşanan sıkıntılar olduğundan önceliği bu mahallemize vermek suretiyle kanal temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bütün şehrimizi kapsayan bir çalışma yapacağımızdan dolayı ilçelerimizden takviye aldık. Yaz mevsimi gelmeden, trafiğin rahat ve okulların kapalı olduğu bu dönemde çalışmalarımızı hızlandırmak istedik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile ana kollektör hatlarımıza giden bu taşıyıcıları güzel bir şekilde temizleyerek yaşanan sorunların tekrarlanmaması, rögarlardan taşmaların meydana gelmemesi ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması adına kanal temizliklerini sürekli yapıyoruz. Izgara temizlik çalışmalarımızda son sürat devam ediyor. Manisa'mız için hayırlı olsun" dedi.

Muhtar Enis Sağman, "Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Ayni Ali Mahalle Muhtarı Enis Sağman, "Kanal temizlik çalışmalarının mahallemiz hattından başlamasından dolayı mutluyuz. Bölgedeki vatandaşlarımızın da sorun yaşamaması adına önemli bir çalışma. Ana kollektör hatlarına giden taşıyıcı kanalların temizlenmesi vatandaşlarımızın da rahat bir nefes almasını sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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