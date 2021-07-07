Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisin çevre izin belgesi alındı
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Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisin çevre izin belgesi alındı

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisin çevre izin belgesi alındı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla inşa ettiği atıksu arıtma tesisini çevreye ve çalışma standartlarına duyarlı bir şekilde başarıyla işleterek, 'Çevre İzin Belgesi'ni aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerine yaptığı yatırımlarla çevre ve insan sağlığını güvence altına almaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla inşa edilen atıksu arıtma tesisi başarılı bir şekilde işletiliyor. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca edinilmesi gereken 'Çevre İzin Belgesi' de başarıyla sonuçlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince tesisin giriş ve çıkış suyundan alınan numunelerin analizinde gerekli standartların sağlanmasıyla, 5 yıl süreyle geçerli 'Çevre İzin Belgesi' temin edildi.

Tesislerimizi çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletiyoruz

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yaptığı yatırımlar kapsamında atıksu arıtma tesislerini çevre mevzuatına uygun bir şekilde işlettiklerini ifade etti. Çevik, "İl genelinde işlettiğimiz 19 atıksu arıtma tesisimiz ile bereketli Gediz ve Bakırçay havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde yaptığı incelemelerde çevre mevzuatına uyulduğu, gerekli standartların sağlandığı görülmüş olup, 5 yıl süre ile geçerli olan 'Çevre İzin Belgesi'ni aldık. Tüm tesislerimizi de çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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