MANİSA Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi
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Salihli, Güncel, Haber

MANİSA Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi

Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildiMANİSA'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41)...

26.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:39
MANİSA Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi

Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cenazeleri, yaşadıkları kırsal Eldelek Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Salihli'nin kırsal Eldelek Mahallesi'nde, çiftçilik ve besicilik yapan Bekir Koşucu ve ikizi Galip Koşucu ile Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ve çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı (41) arasında, geçen 24 Nisan'da saat 11.00 sıralarında, mera kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan Mısırlı, Bekir Koşucu'yu bıçakla yaraladı. Galip Koşucu ise yanındaki av tüfeğiyle Halime Mısırlı, eşi Halil Mısırlı ve çocukları Hasan Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı öldürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, hafif yaralanan Bekir Koşucu ile Galip Koşucu kardeşleri, olayda kullanılan av tüfeği ile yakalayıp, gözaltına aldı. Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öldürülenlerden Hasan Mısırlı'nın, Koşucu ailesine ait bir depoyu yaktığı için 'mala zarar verme' suçundan yaklaşık 1.5 yıl yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Koşucu kardeşler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeşten Galip Koşucu, tutuklandı. Bekir Koşucu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Tutuklanan Galip Koşucu'nun ifadesinde, "Mısırlı Ailesi'nin merada bulunan çobanımızla tartıştığını duyduk. Hemen otomobile binip kardeşim Bekir ile meraya gittik. Burada çıkan tartışmada kardeşim Bekir bıçaklandı. Havaya iki el ateş ettim. Buna rağmen üstümüze gelmeye devam ettiler. Ben de ateş ederek baba Halil Mısırlı ve çocuklarını öldürdüm. Kardeşim Bekir'i tedavisi için arabama alıp götürürken karşımızdan anneleri Halime Mısırlı geldi. 'Seni hala öldürmediler mi?' deyince sinirlerime hakim olamayıp, bir el de ona ateş ederek öldürdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Halime Mısırlı, eşi Halil Mısırlı, oğulları Halil İbrahim Mısırlı ve Hasan Mısırlı'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazeleri Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yıkandıktan sonra Eldelek Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mısırlı Ailesi'nin yakınlarından az sayıda kişi katıldı. Vakit beklenmeden ayrı ayrı kılınan namazın ardından Mısırlı Ailesi'nin dört ferdinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

MANİSA Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi

Kaynak: DHA

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