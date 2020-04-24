Manisa -Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi(2)SAĞLIKÇILAR TAM KADRO İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDUManisa'nın Kula ilçesinde yeni tip Korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da...

Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi(2) SAĞLIKÇILAR TAM KADRO İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip Korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu. Sağlık personelleri ise, acil servisin önüne çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kaynak: DHA