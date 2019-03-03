Manisa Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Halkavlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Emin Kıral'ın kullandığı 10 ZP 788 plakalı otomobil, Gelenbe Mahallesi istikametinden Balıkesir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne giden Yahya Sak yönetimindeki 45 F 2632 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada, iki otomobilde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirilmesi üzerine, olay çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından Kırkağaç ve Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA