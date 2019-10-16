Manisa manisa'da jandarmanın operasyonunda 35 kilo kubar esrar ele geçirildi

16.10.2019 13:44

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 35 kilo kubar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 lira ele geçirildi. Jandarma, şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Saruhanlı'nın kırsal Mütevelli Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine söz konusu eve dün saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ve 'Vicdan' ile arama yaıldı. Aramada, evinin önündeki arazide siyah bidonlar arasına çuvallar içerisinde gizlenmiş toplam 35 kilo kubar esrar ile evi içeresinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 lira para ele geçirdi. Jandarma, ele geçirilen esrarın sahibi olduğu belirlenen ve operasyon sırasında evde olmadıkları öğrenilen A.V. (33) ile C.V.'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA