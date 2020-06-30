MANİSA Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
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MANİSA Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı

Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradıMANİSA'nın Kula ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

30.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:17

Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı

MANİSA'nın Kula ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında 1 dönüm orman ve 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Kula'ya bağlı kırsal Sabuncukuyu Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki makilik alanda, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev kısa sürede yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredekiler de kazma, kürek ve traktörün arkasına bağladıkları pullukla söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin daha fazla yayılmaması için yanan bölgesinin etrafındaki tarlaları süren mahalle sakinleri, yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber oldu. Alevler yaklaşık 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 dönüm orman ile 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

MANİSA Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı

Kaynak: DHA

Manşet

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