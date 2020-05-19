MANİSA-Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandı
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MANİSA-Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandı

Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandıCemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanarak ateşe verilen motosikletten sıçrayan kıvılcımlar, park halindeki bir servis minibüsünün de yanmasına neden oldu.

MANİSA-Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandı
19.05.2020 02:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:49

Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanarak ateşe verilen motosikletten sıçrayan kıvılcımlar, park halindeki bir servis minibüsünün de yanmasına neden oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki Cihan A.'ya ait 45 AAG 718 plakalı motosikletin alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada motosikletten yükselen alevler park halindeki 45 J 1041 plakalı servis minibüsüne sıçradı. Minibüsün motor bölümünde de başlayan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikletin üzerine benzin dökülerek kundaklandığı ileri sürüldü. Yangında motosiklet ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekipleri, motosikleti kundakladığı öne sürülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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