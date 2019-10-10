Manisa kula'nın asırlık lezzetine ülke genelinden talep geliyor

10.10.2019 10:33

Kula'nın asırlık lezzetine ülke genelinden talep geliyor

Manisa'nın Kula ilçesinin geçmişi 1 asra dayanan meşhur ekşi mayalı 'Kula Ekmeği', her geçen gün artan taleple ülkenin birçok yerine taze olarak günlük gönderiliyor. Hiçbir katkı madde kullanılmadan yapılan lezzet, 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor. Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, bu lezzeti tescillendirmek için girişimlerin başladığını belirtti.

Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle Türkiye'deki ekşi mayalı ev ekmekleri arasında öne çıkan 'Kula Ekmeği', rağbet görüyor. Salihli Ticaret Odası'nın girişimleriyle coğrafi işaret alınan Kula Leblebisi'nin ardından 'Kula Ekmeği' için de tescilinin yapılması amacıyla çalışmalara başlandı. Günlük yaklaşık 15 bin ekmek üretiminin yapıldığı kentten İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi birçok büyük kente PTT kargo yoluyla ya da şehirler arası otobüsler kullanılarak ürün taze olarak gönderiliyor. Türkiye genelinde artan talebe yetişilemezken 1.5 kilogram ağırlığındaki lezzetin Kula'da 5 liradan, büyük kentlerde ise 10 liradan satıldığı belirtildi. Meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda sadece un, tuz ve ekşi mayayla yapılan lezzet, kendine has doğal ve yöresel kıvamı ile

öne çıkıyor. Hiçbir katkı madde kullanılmadan yapılan lezzet, 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN ÇALIŞMA

Fırıncı Behçet Gökdere, günlük 2 bin civarında ekmek üretimi yaparak ülkenin birçok noktasına gönderdiğini söyledi. Gökdere, Ekmeğimizde hiçbir katkı maddesi yok. Kendimiz hazırladığımız ekşi maya ile yapılır. Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyoruz. 15- 20 gün raf ömrüne sahip. Sofralardaki ekmek israfını önler. Her gün taze olarak İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kütahya gibi büyükşehirlerin çoğuna göndermekteyiz dedi. Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, ürüne her geçen gün talebin arttığını belirterek, Kula ev ekmeği, diğerlerinin önündedir. Kula için iyi bir katma değer oluşturuyor. Hijyen bizim için önemli. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle yaptığımız denetimlerde, esnafımızı hem uyarmaktayız hem de yol göstermekteyiz. Bunun yanında biz oda olarak, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'yla yaptığımız bir çalışmayla Kula Leblebisi'ni tescillendirdik. Ekşi mayalı ekmeğimizi de tescillendirmek için girişimlere başladık. Umarım en kısa sürede coğrafi işaret noktasında, ekmeğimizi de tescillendirmek istiyoruz dedi.

Ürünü yıllardır tükettiğini belirten vatandaşlardan Şükrü Sakarya ise, Kula'da 45 senedir esnaflık yapıyorum. Büyük bir keyifle tüketiyoruz dedi.

Kaynak: DHA