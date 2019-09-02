Manisa kula'daki kazada 17 kişi yaralandı

02.09.2019 09:19

MANİSA'nın Kula ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılalar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kula'nın Çarıkbalallı Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Alaşehir'e getirmek üzere yola çıkan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y7687 plakalı midibüs, bugün saat 05.00 sularında Öküz Tepesi mevkiinde yoldan çıkıp, şarampole uçtu. Kazada midibüs sürücüsünün de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 14'ü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde, 3'ü ise bir özel hastanede tedaviye alındı. Toplam 26 kişinin bulunduğu belirtilen midibüsteki işçilerden yaranan Mehmet Ağar, rampa aşağı iniyorduk. Şoför vites düşürmeye çalıştı ama herhalde, düşüremedi. Öküz Tepesi'nden şarampole uçtuk, Birçoğumuz pencereden çıktık dedi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA