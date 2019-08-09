MANİSA Kula'da katı atık bertaraf tesisinde korkutan yangın

09.08.2019 18:28

Kula'da katı atık bertaraf tesisinde korkutan yangın

MANİSA'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren özel bir katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar ormalık alan zarar gördü.

Kula'nın kırsal Esenyazı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği yangına, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de takviye olarak gönderildi. Aıtlar arasındaki bazı malzemelerin alevle buluşunca patmlaması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevler yakındaki dağlık alana da sıçradı. Dozerlerle, atık malzemeler uzaklaştırılarak yangının daha fazla büymesinin önüne geçilmeye çalışıldı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucu alevler güçlükle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık ormanlık alanın da zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtidi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Aynı katı atık bertaraf tesisinin depo bölümünde de geçen 31 Mayıs'ta da yangın çıkmıştı.

Kaynak: DHA