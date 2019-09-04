Manisa kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu

04.09.2019 12:14

Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlgi çeken etkinlirlerden biri ise, Spor Toto Yeni Kula Spor Kompleksi Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen yağlı güreşler oldu. 15'i başpehlivan 150'nin üzerinde pehlivanın katıldığı güreşleri; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri ve çokt sayıda güreşsever izledi. 2017 ve 2018'in de şampiyonu olan Serhat Gökmen, yine başpehlivanlığı elde etti. İkinci Hüseyin İyican, üçüncüler ise Şahali Kurt ve İsmail Koç oldu.

AYDİLGE KONSERİ ÖNCESİ SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda ise ünlü şarkıcı Aydilge, sahne aldı. Konser öncesinde, sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı. 24 yaşındaki Şerif Savaş, 3 yıllık kız arkadaşı 24 yaşındaki Zeynep Nur Biçer'e, sahnede evlilik teklifinde bulunmak istediğini organizasyon firması yetkililerine aktardı. Yetkililerin izin vermesiyle Savaş, planını devreye soktu. Aydilge'den önce sahne alan Çağrı Güler ile sahneye çıkan Şerif Savaş, sevgilisi Zeynep Nur Biçer'e, ünlü şarkıcı Hakan Altun'un 'Teklif Ediyorum' şarkısını eşliğinde evlilik teklif etti. Biçer'i sahneye davet eden Savaş, yüzlerce kişinin şahitliğinde diz çöktü. Savaş'ın sürpriz evlilik teklifini heyecan ve şaşkınlıkla karşılayan Biçer ise, vatandaşların alkışları arasında mikrofonu eline alarak Tüm kalbimle evet yanıtını verdi. Renkli görüntülere sahne olan evlilik teklifinde, konsere katılan vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla çifte destek verdi.

Daha sonra ünlü şarkıcı Aydilge, sahne aldı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Aydilge'nin birbirinden güzel şarkıları işleğinde konsere katılanlar gönüllerince eğlendi, keyifli saatler geçirdi.

Kaynak: DHA