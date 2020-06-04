MANİSA Köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye barınağa gitme cezası -ARŞİV
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MANİSA Köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye barınağa gitme cezası -ARŞİV

Köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye barınağa gitme cezasıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sokak köpeğini fırça sapıyla şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hüseyin A.

04.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:48

Köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye barınağa gitme cezası

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sokak köpeğini fırça sapıyla şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hüseyin A.'ya (41), haftanın belirli günlerinde hayvan barınağına gitme cezası verildi.

Alaşehir'de mobilya mağazası işleten evli ve 2 çocuk babası Hüseyin A., 1 Haziran günü saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sekine Evren Caddesi'nde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Köpek, bir restoranın önünde park halinde bulunan motosikletlerin arkasına kaçtı. Hüseyin A., saklanan köpeğin yanına gidip, elindeki tahta fırça sapıyla vurmaya başladı. Köpek, acı içinde kaçarak canını kurtardı. Çevredeki bazı hayvanseverler Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürüdüğü kasa Mehmet Ayoğlu da polise şikayetçi oldu.

Olay anı cep telefonuyla görüntülendi, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Köpeğin yoldan geçenlere sürekli olarak havlayıp, saldırdığı için şiddet uyguladığını ileri süren Hüseyin A.'ya Alaşehir Kaymakamlığı tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 156 TL, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesince 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır' maddesi gereğince 947 TL, Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 392 TL para cezası verildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Hüseyin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BIRANAĞA GİTME CEZASI VERİLDİ

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin A.'nın gözaltına alınmasından sonra adli kontrol tedbirlerinin uygulanması için Alaşehir Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulunulduğunu belirtildi. Açıklamada, "Hakimlikçe kolluk birimlerine giderek belirli günlerde imza atmak ve hayvanlara karşı sevgi ve koruma bilincini aşılamak ve oluşturmak amacıyla Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na görevliler eşliğinde belirli günlerde gidilmesini temin edilmesi için belirtilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Açıklamada, bu bağlamda soruşturma işlemlerine yasal mevzuat çerçevesinde büyük bir titizlikle devam edildiği de vurgulandı.

MANİSA Köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye barınağa gitme cezası -ARŞİV

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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