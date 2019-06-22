MANİSA Klimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdı

Klimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin klimasının motorunun bulunduğu dış ünitesine bir güvercinin yaptığı, içinde 2 yumurta ve 2 yavru bulunan yuva, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp, binanın terasında uygun bir yere taşındı. Böylelikle hem yuvadaki yavru ve yumurtaların zarar görmesinin önüne geçilirken hem de klimayı kullanamayan ev sahibinin mağduriyeti giderilmiş oldu.

Altay Mahallesi, Tınaztepe Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katının dış duvarındaki klimanın motor ünitesine 3 ay önce bir güvercin yuva yaptı. Ev sahibi 38 yaşındaki Ramazan Soygür, güvercin yuvasının zarar görmemesi için klimasını çalıştıramayınca, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile klimanın dış ünitesine ulaşıp, içerisinde 2 yumurta ve 2 yavrunun bulunduğu güvercin yuvasını bulunduğu yerden aldı. Yuva binanın terasında uygun bir yere yerleştirildi. Böylelikle Soygür, klimasını çalıştırabilirken yuvadaki yavrular ve yumurtalar da zarar görmedi. Ev sahibi Ramazan Soygür, Duvarda asılı bulunan klimamızın motorunun pervane koruyucu kapağı düşmüştü. Klimanın motor kısmının bulunduğu dış üniteye bir güvercin yuva yapmış. Komşular durumu görüp, bizi uyardı. 3 ay sabrettik, yuvaya dokunmadık. Ancak, sıcakların bastırmasıyla birlikte klimayı kullanamadığımız için mağduriyetimiz arttı. Oğlumuz Nazif, bizim ev sıcak olduğu için ara sıra anneannesinin evinde kalmaya başladı. Biz de bunun üzerine çareyi itfaiyeyi aramakta bulduk. Sağ olsunlar, gelip, yuvayı başka bir yere taşıyarak, sorunumuzu çözdüler. Güvercinin yuvası da artık daha güvenli bir yerde dedi.

Kaynak: DHA