Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
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Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

19.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:13
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasında Manisa'da, vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasında Manisa'da, vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kaldı.

Manisa'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Manisalı vatandaşlar, ülke genelinde hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki uygulama noktalarında araçları durdurarak, izin belgelerini kontrol etti.


Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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