Manisa kırkağaç'ta bir evde çıkan yangın bitişikteki iki evi de yaktı

02.09.2019 10:17

Kırkağaç'ta bir evde çıkan yangın bitişikteki iki evi de yaktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 4 saatte güçlükle söndürülebilirken, evler kullanılmaz hale geldi. Yaralanan 1 kişi hastanede ayakta tedavi edildi.

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'ndeki Mehmet Yıldırım'a ait müstakil evde, bugün saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikteki Adnan Balaban ve Mustafa Hasırcı'ya ait evlere de sıçradı. Alevleri son anda fark eden her 3 evde kalanlar, dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Ev sahiplerinden Adnan Balaban, alevler nedeniyle bacaklarından yaralandı. Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, ayakta tedavi edildi. Kırkağaç ve Soma İtfaiye Grupları ile Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndan 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 4 saatte güçlükle söndürüldü. Birinin altında boş deponun da bulunduğu 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralanan Adnan Balaban, yangının onlar uyurken çıktığını belirtip, Seslere uyanıp alevleri fark edince, kendimi dışarı attım. Ancak bu sırada alevlerin üzerime doğru gelmesiyle bacaklarımda yanıklar oluştu. Hastanede tedavim yapıldı dedi.

Kaynak: DHA