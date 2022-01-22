- Manisa kent merkezine kar yağışı başladı Dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu Manisa kent merkezinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

MANİSA (İHA) - - Manisa kent merkezine kar yağışı başladı

MANİSA - Dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu Manisa kent merkezinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Uzun zamandır kara hasret kalan bazı vatandaşlar arabaların üzerindeki karlarla kartopu oynadı.

Hava sıcaklıklarının uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa şehir merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Uzun zamandır kara hasret kalan Manisalılar ise park halindeki araçların üzerine biriken karlarla kartopu oynadı. Kar yağışının ara ara etkili olacağı öğrenildi.