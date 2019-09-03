Manisa Kent Konseyi yeni yönetimini belirledi

03.09.2019 17:40

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni yönetimini belirlemek üzere seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan seçimin ardından Manisa Kent Konseyi'nin yeni başkanı Ahmet Karadağ oldu.



Manisa Kent Konseyi seçimli olağan genel kurulu, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kent Konseyi üyelerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.



Ahmet Karadağ başkan seçildi



Konuşmanın ardından Manisa Kent Konseyi önceki dönem Genel Sekreteri Alper Pınarcı, Kent Konseyi'nin çalışma şekli ile ilgili konsey üyelerini bilgilendirdi. Ardından Manisa Kent Konseyi yeni dönem yürütme kurulunun seçimine geçildi. Tek adayın yer aldığı seçimde Ahmet Karadağ, konsey üyelerinin oylarıyla Manisa Kent Konseyi Başkanı seçildi. Manisa için proje üreteceklerini vurgulayan Karadağ, kendilerine verilen destekten dolayı konsey üyelerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA