MANİSA Kendisine yardımcı olan polislere tatlı ikramı Kendisine yardımcı olan polislere tatlı ikramıMANİSA'nın Soma ilçesinde yaşayan bir kadın, yatalak eşine ilaç alabilmesi için kendisine yardımcı olan polis memurlarına, tatlı alarak teşekkür etti.

Kendisine yardımcı olan polislere tatlı ikramı

MANİSA'nın Soma ilçesinde yaşayan bir kadın, yatalak eşine ilaç alabilmesi için kendisine yardımcı olan polis memurlarına, tatlı alarak teşekkür etti.

Soma'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, evde yatağa bağlı olarak yaşayan eşi için eczaneden ilaç almak amacıyla dışarı çıktı. Karşısında polis ekiplerini gören kadın, durumunu izah etti. Polis kadına, ilk önce ATM noktasından para çekmesi için yardımcı oldu. Ardından eczaneden ilaç almasını sağlandı. Sonrasında vatandaş, evine dönmesi için uyarıldı. Vatandaş, kendisine yardımcı olan polis memuruna açık olan bir unlu mamulleri dükkanından tatlı alarak, ikram etti.

Kendisine izin veren polis memurlarına teşekkür eden vatandaş, "Kocam evde yatağa bağlı olarak yaşıyor. Bugün mecbur kalmasaydım inanın dışarı çıkmazdım. Yeni bir kart gelmişti. O karttan da para çekmem gerekiyordu. Oradaki parayı da 48 saat içerisinde çekmem lazımdı. Allah razı olsun bana yardımcı oldunuz. Ayağınıza taş değmesin. Tatlıyı da içimden geldiği için aldım. Rabbim size yardımcı olsun" diyerek evine gitti.

Yardımcı olan polis memuru ise, "Bizler çok iyiyiz. Sizlerin iyiliği için buradayız. Siz de kendi iyiliğinizi düşünüyorsanız lütfen işinizi bir an önce halledin ve evinize dönün. Tatlı için de çok sağ olun" dedi.

Kaynak: DHA