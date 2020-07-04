MANİSA Kedi ve köpek yüzünden tartıştığı annesini öldürdü
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MANİSA Kedi ve köpek yüzünden tartıştığı annesini öldürdü

Kedi ve köpek yüzünden tartıştığı annesini öldürdüMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki İlhan S., iddiaya göre, eve getirdiği kedi ve köpek yüzünden tartıştığı annesini itince başını mutfak mermerine çarpan Nuray Duğrul (54) öldü.

04.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:44

Kedi ve köpek yüzünden tartıştığı annesini öldürdü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki İlhan S., iddiaya göre, eve getirdiği kedi ve köpek yüzünden tartıştığı annesini itince başını mutfak mermerine çarpan Nuray Duğrul (54) öldü. İlk ifadesinde olayı gizlemeye çalışan İlhan S., polisin sorgusunda suçunu itiraf etti, sevk edildiği adliyede ise tutuklandı. Zanlının yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettiği de ortaya çıktı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Arda Mahallesi 3205 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İlhan S., sağlık ekiplerini arayarak annesi Nuray Duğrul'un (54) mutfakta hareketsiz şekilde yattığını söyledi. Eve gelen sağlık ekipleri Nuray Duğrul'un öldüğünü belirledi. Duğrul'un cansız bedeni olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada polis ekipleri, ifadesinden şüphelendiği İlhan S.'yi emniyete götürdü. ANNESİNİN DURUMUNU KAMERAYLA KAYDETMİŞ

İlhan S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesinin tansiyon hastası olduğunu, kahvaltı yaptıktan sonra sabah evden ayrıldığını, annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söylediği öğrenildi. Polisin sorguyu derinleştirmesi üzerine suçunu itiraf eden İlhan S., "Eve sokakta bulduğum 2 yavru kedi ile bir yavru köpek getirmiştim. Hayvanlara olan ilgim çok büyük. Sabah uyandığımda annem, hepsini evden götürmemi istedi. Biraz tartıştık ve itiştik. Annem o sırada kafasını mutfaktaki mermere çarptıktan sonra yere düştü ve ben evden çıktım gittim. Birkaç saat sonra eve geldiğimde annemi hareketsiz yerde yatarken gördüm. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Zanlının yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettiği de ortaya çıktı. O görüntülere Savcılık el koydu. İlhan S., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MANİSA Kedi ve köpek yüzünden tartıştığı annesini öldürdü

Kaynak: DHA

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