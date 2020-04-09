MANİSA Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama
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Turgutlu, Polis, kavga, Güncel

MANİSA Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama

Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlamaMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, sokak sakinleri tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştı.

09.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:42
MANİSA Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama

Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, sokak sakinleri tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştı. Sokak sakinleri, ihbar edilen olay yerine gelen polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Turgutlu'da yaşayan ve bir seramik firmasında işçi olarak çalışan 35 yaşındaki Mustafa Bingül, çocukları Yüksel Emir ve Yusuf Kaan ile Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sürpriz bir kutlama yapmak istedi. Durumu sokak sakinlerine de bildiren Mustafa Bingül, 155'i arayıp, Şehitler Mahallesi Tezcan Sokak'ta kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar yapılan sokağa kısa sürede gelen polis ekipleri, kavga beklerken, sokak sakinleri tarafından 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle alkışlarla karşılandı. Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında şaşıran polisler, sokak sakinlerine böyle bir kutlama için teşekkür etti. Polislere karakolda yemeleri için kuru pasta ve meyve suyu ikramında bulundu. Zaman zaman 2 çocuğu ile polis karakoluna gidip, ikramda bulunduğunu söyleyen Mustafa Bingül, "Çocuklarımın polislerden çekinmemesi, onları tanıması için bunu yapıyordum. Bizler kapının önüne çıkmaya korkarken, basın mensupları ve polis memurları her türlü olayın içindeler, onları önemli günlerde hatırlamamız gerek diye düşünüyorum. 'Yüksel Emir' ve 'Yusuf Kaan' isminde iki oğlum var. Onlar da televizyondan bu tür kutlamaları görmüşler. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle böyle bir etkinlik ve sürpriz yapmak istedik. Askerimiz gibi polislerimiz de bu vatanı korumak için canla başla çalışıyor. Gecelerimizin huzuru, gündüzümün öz güveni olarak her zaman yanlarımızda olmalarını canı gönülden istiyoruz. Tüm polislerimizin haftasını kutluyoruz" dedi.

MANİSA Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama

Kaynak: DHA

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MANİSA Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama
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