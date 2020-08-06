Manisa Kart, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi
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Manisa Kart, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından toplu ulaşım araçlarında kullanılmak üzere kişiye özel olarak hazırlanan Manisa Kart uygulaması, Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdi ve e-Devlet hizmetlerine entegre oldu.

Manisa Kart, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi
06.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:59

Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından toplu ulaşım araçlarında kullanılmak üzere kişiye özel olarak hazırlanan Manisa Kart uygulaması, Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdi ve e-Devlet hizmetlerine entegre oldu.

Manisa'da il genelinde toplu taşıma araçlarında kullanılan Manisa Kart, artık e-Devlet uygulaması üzerinden de Manisalıların hizmetine sunuldu. 725 bin kullanıcısı olan Manisa Kart, yeni alternatif erişim yöntemi ile Türkiye'de bir kez daha öncü olmayı başardı.

Uygulamanın kullanımı

MANULAŞ tarafından yapılan açıklamada uygulamanın nasıl kullanılacağı da şöyle açıklandı: "E-Devlet hesabınızı açtıktan sonra, arama butonuna Manisa Büyükşehir Belediyesi yazıp sonuçları görüntülüyorsunuz. Ekranda gözüken kayıtlar içerisinde Bakiye ve Kullanım Bilgileri Sorgulama menüsünü seçerek uygulamaya erişebiliyorsunuz. Açılan menüde kişisel Manisa Kartınız ile ilgili olarak; 1- Kart Numarası 2- Kart Tipi 3- Kart Üretim Tarihi 4- Son İşlem Tarihi 5- Güncel Bakiye 6- Geçerlilik Başlangıç Tarihi 7- Geçerlilik Bitiş Tarihi, bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra 'Sorgula' butonuna basarak, Manisa Kartınızla ilgili yaptığınız son 10 işlemi görüntüleyebiliyorsunuz. Yaptığınız işlem adedini arttırmak için ekranda gözüken takvimden tarih aralığı belirlediğinizde, Manisa Kart ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere de kolaylıkla ulaşabileceksiniz."

Manisa Kart uygulamasına yenilikçi hizmetler geliyor

E-Devlet hizmetlerine entegre olan Manisa Kart uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından hayata geçirilen toplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında biz de Manisalı vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Manisa Kart uygulamasını e-Devlet ortamına taşıdık. Manisa'da 725 bin kullanıcısı olan Manisa Kart, bu özelliğiyle e-Devlet üzerinden hizmet veren ilk uygulama oldu ve aynı zamanda bu uygulamayı kullanan ilk şehir Manisa oldu." diye konuştu.

E-Devlet üzerinden erişilen Manisa Kart uygulamasındaki hizmet çeşitliliğini arttırmak için yeni çalışmalar da yapıldığını aktaran Temiz, "Bir sonraki aşamada, Manisa Kart Bayileri, Yeni Kart Başvurusu ve Kart Dolumu hizmetlerini de vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden yapabilecekler." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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