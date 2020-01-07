: Manisa kar yüzünden yol kapanınca evde doğum yaptı

07.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:29

Kar yüzünden yol kapanınca evde doğum yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir kırsal mahallede yaşayan ve kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Tuğba Türk, evde doğum yaptı. Olayı öğrenen belediye ekipleri, kadını ve bebeğini evden alarak hastaneye ulaştırdı.

Alaşehir'in kırsal Karadağ Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1,5 yaşında kız çocuğu annesi Tuğba Türk'ün, bugün saat 03.00 sıralarında, 2'nci çocuğunun doğum sancıları başladı. Ancak kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca ne sağlık ekibi eve ne de aile hastaneye gidebildi. Tuğba Türk, halası Esma Emre'nin (55) yardımıyla 3,5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu arada durumu öğrenen ve bölgede yol açma çalışmaları yapan Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Tek başkanlığındaki ekip, eve ulaştı. Jandarmanın de destek verdiği çalışmada doğum yapan Tuğba Türk ve bebeğini alan ekipler, hastaneye yetiştirdi. Alaşehir Belediye Başkan Vekili Halis Özcan, Alaşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde yatan anne ve bebeğini ziyaret etti. Anne Tuğba Türk, kendilerini hastaneye yetiştiren belediye ekiplerine teşekkür etti. Tuğba Türk, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nın eşi Selen Hanım'ın adı olan 'Selen' ismini koydu. Yaşadıklarını anlatan Tuğba Türk, Evde doğum sancılarım tuttu. Yollar kapalıydı. Zorunlu olarak evde doğum yaptım. Alaşehir Belediyesi'nin ekipleri yollarımızı açtılar. Çocuğum ve beni hastaneye yetiştirdiler. Bebeğim ve benim sağlığım çok iyi dedi.

Kaynak: DHA

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