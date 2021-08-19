Manisa FK, Kamerunlu Tabekou'yu kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK, Kamerunlu Tabekou'yu kiraladı

Manisa FK, Kamerunlu Tabekou'yu kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu bir yıllığına kiraladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde, Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Serge Tabekou, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Artık Manisa Futbol Kulübü için sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Serge Tabekou'nun önemli bir isim olduğunu ve takıma güç katacağını belirterek, oyuncuya başarı dileklerini ilettiler.

Serge Tabekou kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Serge Tabekou, 1996 yılında Kamerun'da dünyaya geldi. KAA Gent takımında profesyonel kariyerine başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 Fransa ekibi Sedan'da kiralık olarak forma giydi. 2016-2017 sezonunda Belçika 1. Lig ekiplerinden OH Leuven'de forma giyen genç oyuncu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu U.S. Gilloise'de 3 sezon forma giydi ve 83 karşılaşmada forma giydi. 2019-2020 sezonunda U.S. Gilloise formasıyla 27 maçta 8 gol kaydeden Tabekou, 2020-2021 sezonunda Belçika 1. Lig A ekibi Royal Mouscron'a transfer oldu. Tabekou, Royal Mouscron formasıyla 30 maçın 21'inde ilk 11 oynadı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı. - MANİSA

Manisa FK, Kamerunlu Tabekou'yu kiraladı
Manisa FK, Kamerunlu Tabekou'yu kiraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Hamid Karzai Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Muslera Sergen Yalçın Alex Teixeira Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa FK, Kamerunlu Tabekou'yu kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:40:34. #1.16#

title