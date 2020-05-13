MANİSA Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı
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MANİSA Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı

Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobiline ateş açtığı aralarında husumet bulunan Ahmet Demir'i (19) kaçmak isterken pompalı tüfekle kalçasından yaralayan ve 6 gün sonra polis tarafından saklandığı evde yakalanan Serdal Argın...

MANİSA Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı
13.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:45

Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobiline ateş açtığı aralarında husumet bulunan Ahmet Demir'i (19) kaçmak isterken pompalı tüfekle kalçasından yaralayan ve 6 gün sonra polis tarafından saklandığı evde yakalanan Serdal Argın (33), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aralarında bir süredir husumet bulunduğu ileri sürülen Serdal Argın ile Ahmet Demir, geçen 6 Mayıs'ta, saat 17.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde karşılaştı. Otomobilinden inen Argın, yanındaki pompalı tüfekle Demir'in kullandığı hafif ticari araca ateş etti. Demir, aracından inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Argın tüfeğini bir kez daha ateşleyip kaçmaya çalışan Demir'i kalçasından yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Yaralı Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınıp, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Demir'i yaraladıktan sonra otomobiline binip kaçan Argın'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis Argın'ı, saklandığı evde dün öğle saatlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, tutuklandı.

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-

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MANİSA Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı

Kaynak: DHA

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