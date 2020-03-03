: Manisa kalbine yenilen 11 yaşında melisa, son yolcuğuna gözyaşları ile uğurlandı

03.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:31

Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son yolcuğuna gözyaşları ile uğurlandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, göğüs ağrısı şikayeti ile götürüldüğü hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Melisa Taşer, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soma Altıntaş Ortaokulu 5'inci Sınıf Öğrencisi Melisa Taşer, geçen 1 Mart'ta arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra eve döndü. Evde akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı. Babası maden işçisi Musa Taşer (40) ve ev kadını olan annesi Sevda Taşer (38) tarafından Soma'daki bir özel hastaneye götürülen Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Taşer'in duran kalbi doktorların çabalarına rağmen tekrar çalıştırılamadı. Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Taşer'in Adli Tıp'taki otopsinin ardından alınan cenazesi dün ilk olarak, Hürriyet Mahallesi, Sunda Ün Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada dua okunup, helallik alınmasının ardından Taşer'in üzerine tülbent serilen tabutu tekrar cenaze aracına koyulup, ikindi vakti Hicret Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde; iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Musa Taşer, Sevda Taşer çifti, güçlükle ayakta durabildi. Taşer'in sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de cenazeye katılarak gözyaşı döktü. Kılınan namazının ardından hayatının baharında yaşama veda eden Taşer'in cenazesi Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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