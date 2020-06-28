Manisa kahraman şehidini uğurladı
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Manisa kahraman şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa kahraman şehidini uğurladı
28.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:50

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Recep Yüksel'in naaşı, Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan uçakla önce Akhisar Havaalanı'na getirildi. Burada ailesi ve protokol tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra doğduğu Manisa'nın Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin annesi Fatma ve babası Atalay Yüksel metanetlerini korumaya çalışsa da ayakta güçlükle durabildi. Anne Fatma Yüksel uzun süre gözyaşı dökerken, baba Atalay Yüksel'in metenatli durduğu görüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı Manisa Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Gökkaya Mahalle Mezarlığı'nda kıldırıldı. Cenazenin ardından anne Fatma Yüksel ve şehidin kardeşleri tabuta sarılara uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, 1'İnci Komando Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Ahmetli Kaymakam Vekili ve Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

SON KEZ 10 GÜN ÖNCE GÖRDÜLER

Şehit Recep Yüksel'in 10 gün önce birliğinden izin alarak 4 gün boyunca memleketinde ailesiyle birlikte hasret giderdiği öğrenildi. Şehit Yüksel'in 26 yaşında olduğu, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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