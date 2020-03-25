MANİSA Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştu
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Turgutlu, Polis, Güncel

MANİSA Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştu

Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştuMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Kadriye İşler'in talebini karşılayarak bankadan emekli maaşını çekmesine yardımcı oldu.

25.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:03
MANİSA Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştu

Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Kadriye İşler'in talebini karşılayarak bankadan emekli maaşını çekmesine yardımcı oldu.

Turgutlu'da yaşayan 85 yaşındaki Kadriye İşler, bankadan emekli maaşını çekmek için torunu 37 yaşındaki Ayhan Göğtaş aracılığıyla ilçede, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Turgutlu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak, yardım istedi. Yetkililerin yönlendirmesiyle harekete geçen polis ekipleri, ekip otosuyla Kadriye İşler'i evinden alarak bankaya getirdi. Bankadan emekli maaşını alan Kadriye İşler, talebini karşılayan Kaymakamlık yetkilileri ve polis ekiplerine teşekkür etti. Polis, bankada ihtiyacını karşılayan Kadriye İşler'i tekrar evine götürdü.

Kadriye İşler'in torunu Ayhan Göğtaş, "Vahim bir durum var şu anda. Devletimizden Allah razı olsun, bizim yanımızda. Anneannemin maaşını çekmeye geldik. Normalde kendisi geliyordu. Sokağa çıkma yasak olduğu için Turgutlu Kaymakamlığı'na başvurduk. Onlar sağ olsun, yardımcı oldular, polis arkadaşlarımıza yetki verdiler. Bizi gelip evimizden aldılar. İşlemimizi gördük, tekrardan evimize götürüyorlar" dedi. Polis ekipleri ise, "Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar vatandaşlarımızın istekleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

MANİSA Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştu

Kaynak: DHA

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MANİSA Kadriye Teyze'nin yardımına polis koştu

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