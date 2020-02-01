: Manisa kablo hırsızlığına 3 gözaltı

01.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:13

Kablo hırsızlığına 3 gözaltı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar bulunduğunu öğrenince harekete geçti. Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkisinde durdurulan otomobil kontrol edildi. Bagajda, çalıntı 272 kilo bakır kablo ele geçirildi. Orhan A.(23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K.(24), olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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