MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı için drone destekli yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı için drone destekli yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akkocalı Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Bölgeyi drone'la tarayan JASAT ekipleri, kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Başlamış Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenledi. Define için izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 define arama dedektörü ve tarihi eser objeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı