Manisa jandarmasından yılbaşında trafik denetimi

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yılbaşında sürücülere hem alkol denetimi yapıldı hem de ikramlarla yeni yılları kutlandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından sorumluluk sahasında denetim gerçekleştirildi. Düzenlenen denetimlerde sürücülerin alkol alıp almadıkları kontrol edilirken, yapılan ikramlarla da vatandaşların yeni yılları kutlandı.

Denetimlere katılan Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Doğan, yılbaşıda dolayısıyla sürücülerin alkollü araç kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda çağrıda bulunarak, yılbaşını yolda geçiren vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Jandarma ekiplerinin denetimi gece boyunca devam etti. - MANİSA