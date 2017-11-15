Manisa Jandarmasından Tombala Baskını

Manisa'da Şehzadeler Merkez Jandarma Karakolu tarafından kumar oynatıldığı öğrenilen bir depoya düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kumar oyunu materyali ele geçirildi.



Manisa'da Şehzadeler Merkez Jandarma Karakolu tarafından kumar operasyonu yapıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bir depoda kumar oynatıldığı istihbaratını alan jandarma güçleri gece saatlerinde mekana bastın yaptı. Düzenlenen operasyonda mekanda çeşitli aletlerle kumar oynattığı tespit edilen depoda kumar oynayan 20 şahsa Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulandı. Depo sahibi O.A.'ya 'kumar oynanması için yer temin etmek' suçundan idari işlem başlatılırken, kumar oynanan depo ise kapatıldı. Öte yandan, operasyonda yapılan kimlik aramasında 'mühür bozma' ve 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçlarından aranan N.E. isimli bir kişi de gözaltına alındı. - MANİSA