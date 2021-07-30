Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te
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Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te

Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris ve Manavgat'ta ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlar seferber oldu.

Marmaris ve Manavgat'ta ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlar seferber oldu. Dün akşam saatlerinde yangın bölgesine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de, yangın söndürme çalışmalarında göreve başladı.

Ülke genelinde başlayan ve çok sayıda bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarının kontrol altına alınması için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de, gelen çağrı üzerine Marmaris ve Manavgat'ta devam eden yangının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara katıldı. Dün akşam saatlerinde yangın bölgelerine ulaşan ekipler, cansiperane yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

"Dualarımız tüm ekiplerimizle"

Yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Yangınların kontrol altına alınması için cansiperane yürütülen çalışmalara ekiplerimiz de destek oluyor. Dualarımız bir an bile durmadan yorulmadan mücadele edem tüm ekiplerimizle" dedi. - MANİSA

Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te
Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te
Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te
Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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