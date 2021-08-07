Manisa, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
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Manisa, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Manisa, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Manisa, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Manisa, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Afyonkarahisar kampının ardından 2 gün izin yapan Manisalı futbolcular, İstanbulspor maçı için ilk çalışmasını Halil Onultmak Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdi.

Koşunun ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştiren oyuncular antrenmanı dar alanda oyunla tamamlandı.

Manisa, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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