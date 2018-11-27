Manisa İşlenmesi Zor Araziler Tarıma Kazandırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarıma elverişli ancak fiziki şartlardan dolayı kullanıma müsait olmayan araziler, teraslama sistemiyle tarıma kazandırıldı.

Alaşehir'in Azıtepe Mahallesi'nde tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmesi zor olduğu için istenilen ölçüde kullanılmayan arazilerde teraslama çalışmaları yapıldı.125 dönüm alanda 31 çiftçinin arazisine yapılan teraslama çalışması, 160 bin lira maliyete tamamlandı. Teraslanan alanlarda ceviz, kestane, bağ ve elma üretimi yapılacağı belirtildi.

Çalışmaların bir ay sürdüğünü belirten Alaşehir Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, Çiftçilerimiz geçimlerini daha iyi sağlasınlar, gelir getirici ürünler yetiştirsinler diye bu projeyi başlattık. Azıtepe gibi daha birçok mahallelerimizde de bu tip projelere devam etmeyi düşünüyoruz dedi.

Çiftçilerden Kadir Yağız, Devletimizden Allah razı olsun. Yapılan kademelerde genellikle bağ, ceviz, kestane yetiştirmeyi düşünüyoruz. Teraslamayla arazilerimizin işlemesi daha kolay olacaktır. Bu çalışmalarda, bizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. 6 dönüm kıraç arazim vardı. İşleyemiyorduk. Şimdi teraslama oldu. buralarda ceviz, kestane, elma ile alfons ve redglobe türü üzümler yetiştirebileceğiz dedi.