Manisa İşhanındaki Depoda Çıkan Yangın Korkuttu

İşhanındaki depoda çıkan yangın korkuttu



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bir işhanında bulunan depoda yangın çıktı. Korkulu anlar yaşatan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi yaralandı.



Doğu Caddesi üzerinde bulunan Aslanlı Çarşı İşhanı'ndaki depoda, bugün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İşhanının alt katındaki GS Store ve bir kahve dükkanı tarafından ortak kullanıldığı öğrenilen depodaki yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Alt kattan yükselen dumanlar binayı sardı. Yangına müdahale etmeye çalışan iki vatandaş, ellerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine caddeye gelen ekipler, söndürme çalışması başlattı. O anları meraklı vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. İtfaiye yangını söndürdü. Ambulansta müdahale edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.