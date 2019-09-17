Manisa iş yerinden çaldığı çeyizlik eşyaları satarken suçüstü yakalandı

17.09.2019 15:23

İş yerinden çaldığı çeyizlik eşyaları satarken suçüstü yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çeyizlik eşya satan bir firmanın çalışanı Abdullah S. (25), iş yerinin deposundan çaldığı ürünlerle suçüstü yakalandı. Abdullah S., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün (pazartesi) saat 22.00 sıralarında, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çeyizli eşya satan bir firmanın deposundan hırsızlık yapıldığını öğrendi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin çaldığı eşyaları yüklediği aracı tespit etti. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, hırsızlık zanlısı Abdullah S.'yi, çaldığı eşyaları, Muradiye Mahallesi'nde boş bir dükkanın önüne indirirken suçüstü yakaladı. Hırsızlık zanlısı Abdullah S.'nin, firmanın sevkiyat bölümünde çalıştığı öğrenildi. Çalınan, piyasa değeri 30 bin lira olduğu belirtilen 100 tencere, 270 şemsiye, 15 süs eşyası, 150 stor perde, 60 yolluk halı, 15 bıçak seti, 10 tost makinesi ve 15 çaydanlık ise işletmeye teslim edildi. İşlemleri tamamlanan Abdullah S. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA