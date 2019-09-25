Manisa iş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi

25.09.2019 09:57

İş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi

Manisa'da aşırı kilo nedeniyle özgüvenini yitiren, bu nedenle iş bulmakta zorlanan 21 yaşındaki Hatice Uyanık, diyetle birlikte spor yaparak, 5 ayda 85 kilodan 60 kiloya düştü. Özgüvenini geri kazandığını kaydeden Uyanık, artık bu güvenle iş görüşmelerine gidebileceğini vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden 1 yıl önce mezun olan Hatice Uyanık'ın azim öyküsü, zayıflayamayacağını düşünenlere yol gösterici oldu. Aşırı kilosu nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan Uyanık, 5 ay önce Yunusemre Belediyesi'nin Yeni Mahalle'deki ücretsiz fitness kursuna kayıt oldu. Sporla birlikte yürüttüğü beslenme programıyla her geçen gün zayıflayan Uyanık, 5 ayda toplam 25 kilo vererek hedeflediği 60 kiloya düştü. Uyanık artık sırasının hayalini kurduğu tıbbi sekreterlik işi için birkaç farklı yere iş başvurusu yapmak olduğunu söyledi. İşinde dış görünüşün önemli olduğunu belirten Hatice Uyanık, zayıflamak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu

Kilo vermek istediğinizi kafanıza koyduysanız, yola çıkın ve asla pes etmeyin. Spora ve yediklerinize dikkat etmeyi, asla bırakmayın. Basit bir şey yapmıyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız değişiyor. Bunları bir şekilde oturtmak zorundasınız. Bunlar benim için kolay olmadı. Ama şu an severek yapıyorum.

Yunusemre Belediyesi'nde görevli Spor Eğitmeni Zarife Turp ise, Hatice Uyanık buraya geldiğinde, kilolarından dolayı özgüven eksikliği yaşadığını, yeni hayatında bununda problem olduğunu söylemişti. Bende elimden geldiğince destek oldum. 5 ayda 25 kilo verdik. Mutlu sona ulaştık dedi.

Kaynak: DHA