: Manisa intihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı

25.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:55

İntihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olan ve oturduğu apartmanın kömürlüğünde kendini iple asarak intihar eden 48 yaşındaki Musa A., gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Doktor Musa A., dün saat 19.00 sıralarında evlerinin çatı katındaki kömürlükte eşi Fatma A. tarafından iple tavandaki kalasa asılı olarak bulundu. Eşinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Musa A.'nın yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Asılı olduğu yerden indirilip, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Musa A., burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Musa A.'nın ölümü yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Musa A. için bugün öğlen Alaşehir Özmen Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Musa A.'nın oğlu 13 yaşındaki Talha A., babası Mehmet A., Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve sevenleri katıldı. Musa A.'nın, snir krizi geçiren eşi Fatma A. ve kızı Feride A., ayakta durmakta güçlük çektikleri için cenaze törenine getirilmedi. Kılınan namazın ardından Musa A.'nın cenazesi, annesini de mezarının bulunduğu Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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